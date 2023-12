Im Fall von Mazyar A. sieht das Ministerium keinen Ermessensspielraum für den Freistaat Sachsen, um von der Abschiebung abzusehen: "Der Betroffene ist volljährig und einige weitere Mitglieder seiner Familie aktuell nicht ausreisepflichtig, weshalb aus aufenthaltsrechtlicher Perspektive keine Familientrennung erfolgt." Als Familientrennung gilt es laut Familienasyl nur, wenn es dabei um Minderjährige geht. Bei Mazyar A. warteten die Behörden allerdings mit der Abschiebung, bis der Iraker volljährig war.

Dabei spiele es auch keine Rolle, ob der junge Mann straftätig gewesen sei. In den letzten Jahren waren nur Gefährder und Straftäter in den Irak abgeschoben worden – auch aufgrund der dortigen Sicherheitslage. Inzwischen habe sich diese innenpolitisch stabilisiert, so die Einschätzung des Sächsischen Innenministeriums. Deshalb würden jetzt auch nichtstraftätige Menschen dorthin abgeschoben.

Der Sächsische Flüchtlingsrat sieht das anders und verweist auf die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Dort wird vor Reisen nach Irak gewarnt, für die nordirakische Region Kurdistan wird von nicht erforderlichen Reisen abgeraten.

Bleibt noch die Frage von Integration und dem Zusammenhang mit dem hiesigen Fachkräftemangel. Nach Angaben des Flüchtlingsrates strebt Mazyar A. eine Ausbildung in Deutschland an. In den zwei Jahren seit seiner Ankunft in Freiberg habe er ein B2-Zertifikat der deutschen Sprache erlangt. Das Niveau B2 entspricht einer selbstständigen, fließenden Sprachverwendung in Wort und Schrift. Im Irak habe Mazyar A. die Schule bis zur 11. Klasse abgeschlossen. Um seinen Schulabschluss in Deutschland zu erlangen, habe er bereits eine DaZ-Klasse - Deutsch als zweite Fremdsprache - besucht.

Er habe alle Behördengänge für sich, seine Mutter und seine vier Geschwister übernommen. Für Flüchtlingsrat-Sprecher Dave Schmidtke steht fest: "Die Abschiebung von Mazyar wäre für ihn persönlich, aber auch für die Integration seiner Familie eine Katastrophe."

Nach Ansicht des Sächsischen Innenministeriums ist allerdings klar: "Das Aufenthaltsgesetz setzt den Rahmen, ob und wie einem Ausreisepflichtigen eine Bleibeperspektive wegen guter Integration oder Aufnahme einer Ausbildung bzw. einer beruflichen Tätigkeit eröffnet ist. Diese Voraussetzungen lagen bei dem Betroffenen nicht vor."

Der nächste planmäßige Abschiebeflug in Richtung Irak soll am 12. Dezember abheben. Die Anwältin von Mazyar A. war laut Flüchtlingsrat zunächst davon ausgegangen, dass dann auch der 18-Jährige an Bord sein solle. Diese Gefahr ist vorerst abgewendet: Seit Mittwochabend ist Mazyar A. wieder bei seiner Familie. Zu verdanken hat er das einem Antrag des Flüchtlingsrates bei der Härtefallkommission. Bis die über seinen Fall entscheidet, kann der Iraker bleiben. Wie lange das genau dauert, ist allerdings schwer abzuschätzen.

"Mazyar sucht jetzt nach einem Job mit Ausbildungsmöglichkeit zum Anlagenmechaniker", sagt Dave Schmidtke vom Flüchtlingsrat. Seit seiner Freilassung habe der Iraker bereits mehrere Bewerbungen verschickt. Mit einer Ausbildung würden die Chancen auf ein Bleiberecht deutlich steigen.

Theoretisch könne auch die zuständige Ausländerbehörde in Freiberg eine Duldung für Mazyar A. aussprechen. Auf eine entsprechende Anfrage von MDR SACHSEN, ob die Behörde dies in Erwägung zieht, kam innerhalb der gesetzten Frist keine Antwort. Außerdem weist das Innenministerium darauf hin, dass trotz einer Duldung theoretisch Abschiebungen erfolgen können.