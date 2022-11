Neues Werk Infineon plant Rekordinvestition in Dresden

Größte Einzelinvestition der Firmengeschichte: Der Halbleiterkonzern Infineon plant ein großes neues Werk zur Chipherstellung am Standort Dresden und will dafür eine Rekordsumme von fünf Milliarden Euro in den Standort Dresden investieren. Die Fabrik soll bis zu 1000 neue hochwertige Arbeitsplätze schaffen und könnte entsprechend der Planung im Herbst 2026 produktionsbereit sein", teilte das Unternehmen am Montag mit.