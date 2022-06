Vor dem Personaleingang des Kraftwerks Mitte in Dresden stehen Mateo und sein Vater Gabriel Moreno auf dem Treppenabsatz. Musikerinnen mit Cellokästen auf ihren Rücken, Bläser mit schwarzen Instrumentenkoffern und Frauen, die wie Tänzerinnen mehr schweben als gehen, laufen an den beiden vorbei ins Gebäude. Vater und Sohn warten, dass sie für ein Kindercasting abgeholt werden. Die Staatsoperette Dresden sucht Jungen im Alter von acht bis 14 Jahren für eine Rolle in einem Musical. Welches, das verrät das Haus erst Ende Juni bei der großen Programmvorstellung für die neue Spielzeit ab Herbst. Nur so viel: Das Stück soll Ende Januar 2023 Premiere haben.