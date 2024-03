Die Stadt Dresden wird den Vertrag mit den Veranstaltern der Filmnächte am Elbufer erst einmal nicht kündigen. Das hat der CDU-Stadtrat Steffen Kaden MDR SACHSEN bestätigt. Eine Kündigung zum Ende des Jahres 2025 müsste bis zum 31. März erfolgen. Da man das nicht vorhabe, verlängere sich der Vertrag automatisch um ein Jahr. Die Filmnächte seien damit bis zum Jahr 2026 gesichert, sagte er.

Ursprünglich wollte sich der Wirtschaftsausschuss des Dresdner Stadtrates am Ende voriger Woche mit dem Thema beschäftigen. Diese Beratungen sind laut CDU-Stadtrat aber verschoben worden. Im Mai soll der Stadtrat über die Zukunft der Filmnächte am Elbufer entscheiden. Die Stadt plant, ab 2026 die Konzession für Kino- und Konzertveranstaltungen am Königsufer neu und europaweit auszuschreiben - auch, um möglichen Klagen von Mitbewerbern zu entgehen, hieß es. Bislang hatten die Filmnächte-Veranstalter automatisch alle fünf Jahre einen neuen Vertrag mit der Stadt abgeschlossen.