Seit Mittwochnachmittag ist die Polizei Dresden in der Leipziger Vorstadt im Einsatz. Das SEK ist ebenfalls am Einsatzort, der weiträumig abgesperrt wurde. Laut Polizeisprecher Marko Laske hatten am Nachmittag Passanten die Polizei verständigt, nachdem ein junger Mann mit einer Pistole am Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen worden war. Einsatzkräfte seien zum Haus in der Rudolf-Leonhard-Straße geeilt und hätten ein Dutzend Anwohner des Hausaufgangs in Sicherheit gebracht. Die Lage sei unter Kontrolle.