Der ehemalige Pfarrer Harald Bretschneider (vorn links), bedeutender Vertreter der Friedensbewegung in der DDR, überreichte am Sonntag die Plakette "Schwerter zu Pflugscharen" an den Anwalt von Alexej Nawalny, Nikolaos Gazeas. Bildrechte: MDR/Heiko Barthel

Der inhaftierte russische Oppositionelle Alexej Nawalny ist mit der Dresdner Friedensplakette "Schwerter zu Pflugscharen" geehrt worden. Die undotierte Auszeichnung wurde am Sonntag vor der Dresdner Kreuzkirche an Nawalnys Anwalt, Nikolaos Gazeas, übergeben.

Anlass war der städtische Gedenktag zur Erinnerung an die friedliche Revolution 1989, der seit Jahren von der "Arbeitsgemeinschaft 8. Oktober" vorbereitet wird. In Dresden war es am 8. Oktober 1989 gelungen, zwischen oppositionellen Demonstranten und Vertretern des DDR-Systems einen friedlichen Dialog zu beginnen. In den Tagen zuvor waren DDR-Sicherheitskräfte gewaltsam gegen Protestierende vorgegangen.

Mit der Plakette wolle die Arbeitsgemeinschaft ein Zeichen setzen, dass die russischen Oppositionellen nicht vergessen seien, obwohl sie mundtot gemacht würden. "Wir wollen Russland nach dem Krieg in die Völkergemeinschaft aufnehmen, auch wenn es ein langer Weg ist", sagte Jürgen Bönninger von der Arbeitsgemeinschaft. Die Übergabe der Plakette fand vor der Dresdner Kreuzkirche am Mahnmal für die friedliche Revolution "Steine des Anstoßes" statt.

Nawalny sitzt seit 2021 in Russland in Lagerhaft. Nach einem lebensgefährlichen Giftanschlag gegen ihn 2020 im Ausland und Behandlung in Deutschland war er nach Russland zurückgekehrt.



Am 9. Oktober ist in Dresden eine Podiumsdiskussion zum Thema "Gewaltlose Konfliktlösung heute - Kriegsdienstverweigerung in gegenwärtigen Konflikten" geplant. Podiumsteilnehmer sind unter anderem Anwalt Gazeas und der Dresdner Theologe Harald Bretschneider.