Die Dresdner Grünen fordern eine umfassende und transparente Aufarbeitung der Probleme beim Versand der Briefwahlunterlagen. Auch bei ihnen waren einige Beschwerden eingegangen, wie Grünen-Stadtbezirksrat Klemens Schneider berichtet. "Es darf nicht passieren, dass Wählerinnen und Wähler durch dieses Organisationsversagen in der Wahrnehmung ihres Wahlrechts beschnitten werden." Ein früherer Versand der Briefwahlunterlagen für den zweiten Wahlgang hätte sicher zu einer etwas höheren Wahlbeteiligung geführt, aber nicht den Wahlausgang geändert, so seine Meinung.

Beim zweiten Wahlgang der Dresdner Oberbürgermeisterwahl am Sonntag hat fast die Hälfte der Wähler (49,2 Prozent) ihre Stimme per Brief abgegeben. Der Anteil der Briefwähler habe noch nie seit 1990 bei einer Dresdner Wahl so hoch gelegen, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Genau 87.867 Menschen hätten die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Den Sieg hatte sich der amtierende Oberbürgermeister Dirk Hilbert (UBfD) mit 45,3 Prozent aller Wählerstimmen vor seiner stärksten Herausforderin Eva Jähnigen (Grüne) mit 38,3 Prozent der Stimmen geholt.