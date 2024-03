Bildrechte: XCITEPRESS

Landgericht Mordprozess nach tödlichem Messerangriff in Dresdner Straßenbahn

Hauptinhalt

11. März 2024, 17:44 Uhr

Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 40 Jahre alten Mannes in einer Dresdner Straßenbahn muss sich ein 33-Jähriger dafür verantworten. Am Montag hat der Prozess am Dresnder Landgericht begonnen. Der Beschuldigte soll einen Bekannten mit einem Messer tödlich verletzt haben. Derzeit ist er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, was die Frage nach seiner Schuldfähigkeit aufwirft.