Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in einer Straßenbahn in Dresden steht ab Montag ein 33-jähriger Tatverdächtiger vor dem Landgericht. Er ist wegen Mordes aus Heimtücke angeklagt, sagte ein Sprecher des Landgerichts Dresden.

Dem Mann wird vorgeworfen, am 8. Juli 2023 kurz nach dem Einstieg in die Straßenbahn im Stadtteil Löbtau einen ihm flüchtig Bekannten niedergestochen zu haben. Der angegriffene 40 Jahre alte Mann starb wenig später an den Stichverletzungen im Krankenhaus. Laut Gerichtssprecher geht es im Prozess um ein Sicherungsverfahren und die Einweisung des Angeklagten in die Psychiatrie.