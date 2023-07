Die Fluggesellschaft Ryanair streicht ab November alle Flüge von Dresden nach London. Das bestätigte der irische Billigflieger am Dienstag auf Anfrage. Zuerst hatte die "Sächsische Zeitung" darüber berichtet . Einer Sprecherin zufolge werden die derzeit noch zweimal wöchentlich angebotenen Flüge mit dem Winterflugplan ausgesetzt. Ob die Ende Oktober 2019 eingeführte Verbindung mit Beginn des Sommerflugplans Ende März 2024 wieder aufgenommen wird, ließ Ryanair offen. Die Airline wolle in den kommenden Wochen weitere Details zum diesjährigen Winterflugplan veröffentlichen. Die "Sächsische Zeitung" schreibt unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes, dass im vergangenen Winter zwischen Anfang November und Ende März insgesamt 9.010 Passagiere zwischen Dresden und London Stansted geflogen seien.

Von der Dresden Marketing GmbH, zuständig für die Vermarktung des Reiseziels Dresden und des Umlands, hieß es: "Wir bedauern sehr, dass die Direktflugverbindung Dresden - London ausgesetzt wird und hoffen, dass sie in der nächsten Sommersaison, wie in Aussicht gestellt, wieder zu Verfügung steht."

Großbritannien gehöre für Dresden zu den "Top-Auslandsmärkten und liegt, gemessen an den Übernachtungen, auf Rang 7". Im Jahr 2022 seien aus Großbritannien insgesamt 31.133 Übernachtungen registriert worden, was noch 33 Prozent unter dem Vor-Corona-Jahr 2019 lag. "Aktuell, Januar bis Mai 2023, können wir 12.833 Übernachtungen verzeichnen und liegen damit nur noch ein Prozent unter Januar bis Mai 2019." Wie genau die Reisenden aus dem Ausland ankommen, wird statistisch nicht erhoben. "Die Briten dürften primär mit dem Flugzeug nach Dresden reisen und dabei den Direktflug beziehungsweise günstige Umsteigemöglichkeiten bevorzugen", so eine Sprecherin von Dresden Marketing.

So sind in Dresden Inlandsflüge nach Stuttgart oder Köln/Bonn bislang nicht wieder aufgenommen worden. Das Geschäftsreise- und Umsteigeziel Zürich steht seltener im Flugplan als bis Anfang 2020. Auch Leipzig/Halle muss Rückschläge verkraften. So wurden in diesem Jahr die Direktflüge nach Paris Orly und nach Chișinău in Moldawien komplett gestrichen.