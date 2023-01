Da ist in Sachsen, wie überhaupt in den neuen Ländern, Zeit ein wichtiger Gesichtspunkt. Erst 2015/16 haben die ostdeutschen Länder einen hohen Zuwanderungsprozess gesehen. Die Menschen müssen sich daran gewöhnen. Hier ist es wichtig, dass in der Schule, in der Ausbildung, auf dem Wohnungsmarkt, in der Stadtpolitik und Arbeitsmarktpolitik die Zugänge ermöglicht werden. Da sind der Staat, aber auch die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen und die Wirtschaft gefragt, um solche Zugänge zu erleichtern und zu begleiten.