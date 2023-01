Dresden erwartet bis Ende März 400 bis 500 neue Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Um sie nicht in Massenunterkünften unterbringen zu müssen, sucht die Stadtverwaltung kurzfristig Wohnungen. Sie rief Eigentümer und Hausverwaltungen auf, Mietangebote an das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung zu melden. Benötigt würden die Unterkünfte für die Dauer von zwei Jahren, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Wohnungen sollen demnach mit Selbstversorgerküche und eigenem Bad ausgestattet sein. Eine Checkliste mit weiteren Anforderungen ist auf der Internetseite der Stadt hinterlegt .

In der Turnhalle eines Dresdner Gymnasiums wurden im vergangenen Jahr Betten für geflüchtete Menschen aus der Ukraine aufgebaut. Massenunterkünfte wie diese will die Stadt Dresden künftig vermeiden und sucht nach Wohnungen. Bildrechte: dpa

Baubürgermeister Stephan Kühn versicherte, dass die Betreuung der Geflüchteten gewährleistet werde. "Wir werfen niemanden ins kalte Wasser", so Kühn. "Erfahrene Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter begleiten Geflüchtete beim Ankommen und Einleben in ihrem neuen Wohnumfeld."

Dresden ist nicht die einzige Kommune in Sachsen, die händeringend nach Unterkünften für Geflüchtete sucht. Nach einem Spitzengespräch mit kommunalen Vertretern kündigte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag an, weitere Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat zu schaffen. Das Land wolle dadurch "eine gewisse Puffermöglichkeit schaffen" für die Kommunen in Sachsen.