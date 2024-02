Das Landgericht Dresden hat am Mittwoch einen Mann wegen Totschlags zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der 31-Jährige hatte in dem Prozess zugegeben, seine ehemalige Lebensgefährtin im Oktober 2022 in ihrer Wohnung erstochen zu haben. Das Opfer war binnen weniger Minuten verblutet. Täter und Opfer stammen beide aus der Ukraine, wuchsen aber in Dresden auf. Der nach Behördenangaben geringfügig vorbestrafte Mann war bereits kurz nach der Tat gefasst worden und saß seitdem in Untersuchungshaft.