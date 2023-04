Zudem werde das Netz angepasst: Die Verbindung zwischen Dresden und Elsterwerda soll ab Dezember 2026 in das bereits bestehende Netz Lausitz integriert werden, da durch eine Verknüpfung von Linien in Elsterwerda Fahrzeuge eingespart und Kosten gesenkt werden können. Das Netz Lausitz reicht in Sachsen von Hoyerswerda bis Leipzig und ging im vergangenen Dezember an den Start.