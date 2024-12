Wegen des Verdachts des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Dresdner Polizei und die Staatsanwaltschaft gegen drei Teenager. Die Jugendlichen sollen am vergangenen Sonntagmorgen in der Dresdner Neustadt einen Erwachsenen umstellt, zu Boden gerissen und massiv auf ihn eingeschlagen haben.

Der Vorfall passierte auf der Königsbrücker Straße. Der 32-Jährige wurde mit mehreren Faustschlägen am Kopf verletzt, auch wurde laut Polizei eine Bierflasche auf seinem Schädel zerschlagen. Dabei versuchten die drei Jugendlichen an das Portemonnaie des Mannes zu kommen, was ihnen nicht gelang. Sie nahmen schließlich die Handschuhe des Mannes und ließen ihn mit Verletzungen am Kopf und Hämatomen am ganzen Körper zurück.