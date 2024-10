Nach einer Notoperation vorige Woche und medizinischer Behandlung ist das Koala-Weibchen Sydney im Zoo Dresden gestorben. Das teilte der Zoo am Dienstag mit. Sydney war im Frühjahr 20219 aus dem Zoo Antwerpen nach Dresden gekommen. Das damals zweijährige Weibchen sollte mit dem Koala-Männchen Mullaya Nachwuchs zeugen, was aber nicht gelang.

Das Weibchen hatte laut Zoo Probleme mit der Harnblase, die regelmäßig überwacht worden seien. "In diesem Jahr trat jedoch wiederholt Harninkontinenz, zuletzt auch verbunden mit Schmerzen, bei Sydney auf", erklärte der Zoo weiter. Am vergangenen Freitag sei eine Notoperation nötig gewesen, die mehr als drei Stunden lang dauerte.

Dazu erklärte der Zoo: "Obwohl der Eingriff an sich als gelungen anzusehen war, hat sich Sydney von der Prozedur im Anschluss nicht vollständig erholt und musste in den Tagen danach intensiv gepflegt und umsorgt werden. Leider hat sich ihr Zustand zum Ende hin weiter verschlechtert und in der Nacht zum 7. Oktober ist Sydney verstorben."