Ein 56 Jahre alter Fußgänger ist in Bad Gottleuba-Berggießhübel im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erfasste der Kleinwagen einer 46 Jahre alten Frau den Mann am Sonntagabend auf der S174 kurz vor dem Ortseingang. Der angefahrene Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Unklar ist, wie genau es zum Unfall gegen 20:25 Uhr am Sonntag kam, so die Polizei. Deshalb sucht sie Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und fragt: "Wer kann Angaben machen?"

Ebenfalls am Wochenende wurde in der Sächsischen Schweiz an der Bahnstrecke zwischen Bad Schandau und Sebnitz ein Mann schwer verletzt. Laut Bundespolizei wollte der 81 Jahre alte Mann an einem Feldweg bei Ulbersdorf sein Auto wenden. Dabei geriet er auf die Gleise. Eine nahende Regionalbahn rammte das Auto. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 16 Passagiere und der Zugführer kamen mit dem Schrecken davon.