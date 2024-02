Der Richtwert für die Hochwasser-Alarmstufe 2 wird voraussichtlich am Montagmorgen am Elbpegel Schöna überschritten. Das bedeutet: Der Wasserstand der Elbe steigt dort über die Fünf-Meter-Marke. Das teilte das Landeshochwasserzentrum am Sonntag mit. An den Elbpegeln Schöna, Riesa und Dresden galt am Sonntag noch Alarmstufe 1.