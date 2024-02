Anderthalb Jahre nach den verheerenden Waldbränden im Nationalpark Sächsischen Schweiz ist die letzte von sieben geplanten Löschwasserzisternen fertiggestellt worden. Sie wurde nach Angaben der Parkverwaltung am Fuße der Schrammsteine angelegt und fasst 50.000 Liter Wasser - in etwa so viel, wie zehn moderne Tanklöschfahrzeuge.