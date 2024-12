Nach einer Sonderprüfung wird die Brücke der B101 im Süden von Großenhain ab sofort für den Verkehr gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit. Das Bauwerk könne nicht mehr für den Verkehr freigegeben werden, daher werde kurzfristig der Abriss der Brücke vorbereitet, hieß es. Start soll bereits am Donnerstag sein. "Der Zustand des Bauwerkes, vorhandene Risse und entnommene Proben zeigen eine Gefährdung der Tragfähigkeit auf", heißt es in der Mitteilung.

Der motorisierte Verkehr wird den Angaben nach über die S81 nach Lenz über Geißlitz weiter nach Großdobritz, dann über die S177 bis Meißen und dann über die B101 über Ockrilla, Gävernitz und Priestewitz zurück nach Großenhain umgeleitet. Die Gegenrichtung wird demnach analog geführt.



Betroffen ist von der Vollsperrung auch die Bahnverbindung Dresden-Berlin. Die Sperrung tritt laut Bahn am Mittwoch um 18 Uhr in Kraft. Der Bahnverkehr wird über Priestewitz umgeleitet. "Nach derzeitiger Planung kann der betreffende Streckenabschnitt zwischen Großenhain Berliner Bahnhof und Kottewitz im Laufe des 24. Dezember 2024 nach Abschluss der Arbeiten wieder in Betrieb genommen werden", hieß es in einer Mitteilung. Für die Bahnreisenden bedeutet das, dass sie zehn bis 15 Minuten längere Fahrtzeit einplanen müssen.