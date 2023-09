Erst am Dienstag hatte sich Dirk Hilbert im Gespräch mit MDR SACHSEN zum Thema Rassismus in der Stadt geäußert: "Ich wehre mich (...) gegen die verbreitete und stigmatisierende Darstellung, in Dresden seien diese negativen Vorfälle in einer deutlich höheren Anzahl als in anderen deutschen Großstädten vorzufinden. Das stimmt nämlich nicht, so bedauernswert und unentschuldbar jeder einzelne Vorfall in diesem Zusammenhang auch ist."