Mittlerweile wurden vier Zeugen zu diesem vermeintlichen Vorfall gehört. Darunter waren zwei Vereinsmitarbeiter. Ebenso vernommen wurden der Leiter des Stadionsicherheitsdienstes vom Spieltag sowie ein ehemaliger Beamter der Leipziger Polizei. Dieser war jahrelang in die Organisation und Absicherung der Spieltage des Vereins involviert. Weder konnte sich eine der Personen an eine auffällige Gruppe erinnern noch an andere sicherheitsrelevante Ereignisse im entsprechenden Bereich.

Daraufhin legte die Verteidigung nahe, dass die Halle am besagten Spieltag möglicherweise ohnehin von sogenannten Einlaufkindern zum Umkleiden belegt gewesen sei. Das sind Kinder, die zu Spielbeginn mit den Mannschaften aufs Feld laufen. Auch deshalb lud das Gericht jenen ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter vor, der sich um die Organisation dieser Kinder kümmerte.

Vor Gericht erinnerte er sich: "Wir waren an dem Tag gar nicht in der Halle", sondern die Kinder hätten sich an einem anderen Ort umgekleidet. Das konnte er einem Whatsapp-Chat entnehmen, der vor Gericht vorgelesen wurde: "Die Halle ist morgen zum Spieltag leider zweckentfremdet", stand dort. Für den Senat reichte das offenbar als Bestätigung dafür aus, dass es das Training gegeben haben muss. "Nach der Aussage des Zeugen, liegt doch auf der Hand, dass […] wirklich jemand in der Halle war", sagte der Vorsitzende Hans Richter Schlüter-Staats.

Auch wenn sich der zum Sachverhalt befragte Polizeibeamte an nichts mehr erinnern konnte, hat der MDR aus Polizeikreisen erfahren, dass zuständige Stellen das Szenario eines Trainings in der Halle für absolut realistisch halten, allein aufgrund einer "Schlüssel-Problematik“. Demnach hat eine unüberschaubare Anzahl an Personen einen Schlüssel für die entsprechende Halle. "Um die 50 Personen" sollen dies laut dem Assistenten der Geschäftsführung sein. Auch er wurde vor Gericht vernommen.

Die Verteidigung gab sich allerdings nicht mit der Schlussfolgerung des Senats zufrieden. "Ich habe hier bisher keinen gehört, der gesagt hat, dass da Personen (im entsprechenden Sicherheitsbereich des Stadions - Anm. der Redaktion) drin waren", konterte Lina E.-Verteidiger Erkan Zünbül auf die Aussage des Vorsitzenden.

Tatsächlich erklärte der für die Kinder zuständige Ehrenamtler auf Zünbüls Frage, was passiert wäre, "wenn dort 20 Leute, die keiner kennt" in den Bereich gekommen wären: "Die wären gar nicht bis dorthin gekommen." Ebenso sei die Halle recht hellhörig, bestätigte er auf Nachfrage. Aus Sicht der Verteidigung ist dies ein wichtiger Punkt, weil er dagegen spricht, dass eine größere Gruppe, die in der Indoor-Halle trainiert, über längere Zeit unbemerkt geblieben sein kann.

Analog dazu erklärte der Einsatzleiter des Sicherheitsdienstes, dass er sich zwar nicht mehr an die konkrete Partie erinnern könne, die Absicherung des Bereiches im Regelfall aber immer gleich sei und mehrere Stufen vorsehe. So seien allein in direkter Nähe zur Halle mindestens vier Sicherheitsleute positioniert. Diese wiederum kontrollieren die Personen an den Zugängen jeweils auf ihre Zutrittsberechtigung. Auch er erklärte auf Nachfrage des Verteidigers, dass in den Einsatzberichten auf jeden Fall notiert worden wäre, wenn eine größere Gruppe ohne Zutrittsberechtigung oder vorherige Ankündigung durch den Verein in dem Bereich aufgetaucht wäre.

Die Beantwortung der Frage, ob ein solches "Großgruppentraining" tatsächlich stattgefunden hat, ist daher gleich aus mehreren Punkten interessant. Einerseits sind die detaillierten Schilderungen D.s einer der wenigen Punkte, an dem sich seine Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen lassen. Andererseits impliziert eine positive Beantwortung die Mitwisserschaft von Leuten mit Verantwortung im Verein. Für das Gericht hat sie außerdem eine tragende Relevanz, weil die Tatsache, sollte sie stimmen, dem Senat einen nicht zu vernachlässigenden Baustein für die Verurteilung einer kriminellen Vereinigung liefern würde.

Und vor allem hat sie eine politische Dimension – weil derartiges Vorgehen bisher vor allem aus dem rechten Milieu bekannt war. Dass Rechtsextreme Kampfsport trainieren, um Angriffe auf den politischen Gegner zu üben, ist ein schon länger bekanntes Phänomen. Nicht zuletzt seit den Diskussionen über rechtsextreme Kampfsportevents wie "Kampf der Nibelungen" oder "Tiwaz – Kampf der freien Männer".