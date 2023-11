Im Gepäck hat er außerdem seltene Gemälde, Bücher oder Fotos – alle natürlich mit Teddymotiven. "Meine Teddy-Wanderausstellung gibt es seit 2005. Seitdem ist sie schon viel in Deutschland unterwegs gewesen. Ich freue mich, dass sie nun in Meißen zu sehen ist", sagt Reike. Pro Jahr gebe es immer zwei bis drei Orte, an denen sie Station macht, erklärt der 54-Jährige.

Vom Piratenschiff zur Teddy-Leidenschaft

Angefangen hat die Teddy-Leidenschaft 2002 mit einem Piratenschiff. "Das habe ich gebaut, weil mein Patenneffe zu Besuch kam. Irgendwie ist es dann für meine Wohnung doch zu groß geworden. Daher hatte ich es dem Aussteller einer Teddyausstellung am Altmarkt in Dresden angeboten." Der habe das Schiff gern genommen, aber angemerkt, dass die Plüschtiere aus der Kinderzeit als Besatzung nicht passend seien, weil es sich ja um eine Teddyausstellung handele. "Also bin ich auf den Dresdner Trödelmarkt gegangen und habe die ersten zwölf Mann Besatzung angeheuert", erinnert sich Lutz Reike an den Beginn seiner Sammelleidenschaft.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Ausstellung beleuchtet Ursprung des Teddy-Bären

In Meißen erfahren alle kleinen und großen Besucher zahlreiche interessante Fakten rund um das Thema Teddy: Wer erfand den Teddy? Woher hat er seinen Namen? Wie wurde der Teddy damals und heute hergestellt? Der dienstälteste Teddy, der nun in Meißen zu sehenden Schau, ist "Bärle PAB 5328,1". Der Bär aus dem Traditionsunternehmen Steiff wurde als weltweit erster Teddybär weichgestopft und mit Scheibengelenken ausgestattet. Stolze 100 Jahre hat er auf dem Buckel. Für Aufsehen sorgt auch ein ganz Kleiner: Teddy Karl. Gemeinsam mit dem Abenteurer David Maddox war er 2013 am Nordpol.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Lebensgroßer Eisbär begrüßt die Besucher

Darüber hinaus geben sich Teddy-Filmstars die Ehre. "Teddy Brumm", "Die Glücksbärchis", oder "Ted" sind zu sehen. Allerdings verharrt die Ausstellung nicht nur in der Phantasie-Welt. Ein Themenbereich widmet sich auch den Großbären der Welt und ihrem Schicksal. Denn ohne seine natürlichen Vorbilder gäbe es auch den Teddy nicht. Beeindruckend ist dabei vor allem ein lebensgroßer Eisbär, der in dem Museum alle Blicke auf sich zieht.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Dresdner Unternehmer Wolfgang "Wolle" Förster erzählt seine Teddy-Geschichte

Einen weiteren Bereich könnte man mit "Mein Teddy und ich" beschreiben. Dort geht es um die ganz persönlichen Geschichten, die prominente und weniger prominente Menschen mit ihrem Teddy erlebt haben. Unter anderem erfahren die Besucher dort, wie der Dresdner Multi-Unternehmer Wolfgang "Wolle" Förster im Alter von sieben Jahren zu seinem "Wolle-Bär" gekommen ist und wie ihn der Teddy durch alle Höhen und Tiefen des Unternehmertums begleitet hat. Er sei auch an seiner Seite gewesen, als sich der Unternehmer 2017 einer Herz-OP unterziehen musste.

Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid