In Dresden und Meißen hat es am Donnerstag eine Razzia wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie gegeben. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion in Dresden mitteilten, wurden insgesamt zwölf Wohnungen durchsucht. Dies sei im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren gegen zwölf Beschuldigte geschehen.