"Die Zahlen haben sich hier in den vergangenen Jahren sehr erhöht, sodass wir dort auf die Entwicklung reagieren mussten", erläutert Bretschneider. Sie hätten sich demnach verdreifacht. Grund für die vielen Fälle sei unter anderem eine Änderung bei den Melderichtlinien der Internetdienstleister. Dadurch seien mehr Fälle ins sogenannte Hellfeld gerückt, von denen die Polizei sonst keine Kenntnis erhalten hätte. "Hier sind wir verpflichtet, weiter zu ermitteln", so Bretschneider.

Die meisten Hinweise erhält die Polizei laut Mehnert von der amerikanischen Organisation "National Center for Missing and Exploited Children" (NCMEC). Diese habe sich dafür stark gemacht, dass die amerikanischen Social-Media-Plattformen wie Whatsapp, Instagram oder Facebook, digital hochgeladene Daten scannen. Werde dabei ein kinderpornografischer Inhalt festgestellt, werde bei deutschem Ursprung das Bundeskriminalamt informiert. Meldungen von Eltern, die etwas mitbekommen haben, seien dagegen eher selten. Für Mehnert ist das nicht überraschend, "da das Thema eher tabuisiert ist in der Gesellschaft", wie er sagt.