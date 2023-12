Während an der Zwickauer Mulde die Wasserstände fielen, beobachte man an der Freiberger Mulde, die mit dem großen Zufluss aus der Zschopau Wasser aus den Hochlagen des Erzgebirges führe, steigende Wasserstände aufgrund der Schneeschmelze in den Kammlagen. Im unteren Bereich der Freiberger Mulde entspanne sich dagegen die Lage.



In den anderen sächsischen Flussgebieten sei die Lage ruhig, so Büttner. Allerdings müsse an Nebenflüssen der oberen Elbe und im Gebiet der Lausitzer Neiße damit gerechnet werden, dass Hochwassermeldegrenzen überschritten würden. An der Elbe selbst steige der Wasserstand an. "Wir bewegen uns dort bei Alarmstufe 2." Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

10:00 Uhr | Alarmstufe 3 in Kriebstein sowie an der Mulde in Nordsachsen

Die Hochwasserlage hat sich in Teilen von Sachsens verschärft. Wie das Landeshochwasserzentrum mitteilte, gilt unter anderem bei Kriebstein sowie an der Mulde bei Leisnig und Golzern die zweithöchste Alarmstufe 3. Entspannt hat sich die Lage dagegen im Raum Chemnitz. Hier meldet das Landesamt mit Stufe 1 deutlich niedrigere Pegelstände als am Heiligabend.



Für den ersten Weihnachtsfeiertag erwartet der Deutsche Wetterdienst wechselhaftes Wetter mit Regen. Dadurch könnten in einigen Regionen die Pegelstände der Flüsse wieder zunehmen. Vor allem im Erzgebirge und im Vogtland muss wegen des milden Wetters mit weiterem Tauwasser gerechnet werden.

09:50 Uhr | Aufhebung der Gefahreninformation

Die Integrierte Rettungsleitstelle Zwickau hat die Hochwasserfrühwarnung vom 23. Dezember für das Bergland der Zwickauer Mulde sowie die Hochwasserwarnung für die Pleiße aufgehoben.

17:45 Uhr | Überschwemmungen auch in der Lausitz

Auch im östlichsten Teil von Sachsen werden Sandsäcke geschleppt. An Neiße und Mandau gilt Hochwasseralarmstufe 2. Lokal ist es zu Überschwemmungen gekommen, unter anderem im Hainewalde. Anwohner haben Sandsäcke ausgelegt, um ihre Grundstücke zu schützen, wie Reporter berichten. Die Feuerwehr rückte an, um Abläufe zu reinigen, damit das Wasser wieder ablaufen kann. Bildrechte: xcitePRESS

17:24 Uhr | Mehrere Einsätze in der Region Aue

Auch in und um Aue im Erzgebirge hatte die Feuerwehr am Sonntag alle Hände voll zu tun. Neben der Ricarda-Huch-Straße konnte der Waldboden den vielen Regen nicht mehr aufnehmen und drohte in die Wohnhäuser zu laufen. Einige Hauseingänge wurden vorsorglich mit Sandsäcken geschützt und ein Gulli von Blättern und Unrat befreit.

In Hundshübel wurde die Feuerwehr unterdessen auf die Bundesstraße 169 gerufen. Auch dort konnte das Regen- und Schmelzwasser nicht mehr abfließen. Die Einsatzkräfte mussten den entstehenden Teich schlussendlich abpumpen, um den Ablauf wieder frei zu bekommen.

17:08 Uhr | Das Wetter für die kommenden Tage

Das Wetter in Sachsen bleibt in den kommenden Tagen windig und verregnet. Für die Mittelgebirge und deren Ausläufer gelten amtliche Unwetterwarnungen vor starkem Tauwetter. Es besteht weiter die Gefahr von Hochwasser und Überflutungen. Die Hochwasserzentrale geht allerdings davon aus, dass bei der Mulde wahrscheinlich die Stufe 4 auch in den nächsten Tagen nicht erreicht werden wird.

Für den Fichtelberg wird zusätzlich noch vor orkanartigen Böen gewarnt. In der Nacht zum Montag wird aus dem anfänglichem Dauerregen Schauerwetter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 6 Grad. Am Vormittag sind einzelne Schauer unterwegs, am Nachmittag und Abend regnet es dann wieder verbreitet.

16:54 Uhr | Sachsens Talsperren sollen Hochwasser auffangen

Die Talsperren in Sachsen sollen helfen, größere Überschwemmungen zu vermeiden. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen teilte am Sonntag mit, dass bereits seit Samstag die Abflüsse der Anlagen so gesteuert werden, dass Überschwemmungen möglichst vermieden oder gemindert werden.

Dafür würden die sogenannten Hochwasserrückhalteräume der Talsperren und deren Rückhaltebecken langsam gefüllt. Das Wasser werde dort zwischengespeichert und verzögert an den Unterlauf abgegeben. "Auf diese Weise leisten die sächsischen Talsperren einen wirksamen und unverzichtbaren Beitrag zum effektiven Hochwasserrisikomanagement in Sachsen", sagte Geschäftsführer Eckehard Bielitz.

16:35 Uhr | Keine Sandsäcke mehr in Chemnitz

Die Feuerwehr in Chemnitz hat die meisten ihrer Einsätze zur Stunde abgeschlossen. Wie die Stadt MDR SACHSEN mitteilte, seien die Einsatzkräfte derzeit noch bei wenigen, kleineren Einsätzen vor Ort. Die Pegelstände gingen leicht zurück, es gelte allerdings weiter die Warnstufe 3.

Die Sandsackfüllplätze der Freiwilligen Feuerwehren sind nach Angaben der Stadt inzwischen geschlossen. Alle vorhandenen Sandsäcke seien bereits verteilt, so eine Sprecherin. In dringenden Fällen könnten aber weiterhin Sandsäcke in der Feuerwache 3, Jagdschänkenstraße 53 in Chemnitz, abgeholt werden.

16:19 Uhr | Alarmstufe 3 auch in Mahlitzsch