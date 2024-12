Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Sylvio Dittrich

Jahresrückblick Kulturjahr 2024 in Sachsen: Caspar David Friedrich und drastische Kürzungen

24. Dezember 2024, 04:00 Uhr

Was ist in diesem Jahr kulturell in Sachsen passiert – in den Museen, in den Konzertsälen oder auf den Bühnen? Überall müssen Kulturschaffende um ihre Existenz kämpfen. Denn nach wie vor sind die Kommunen finanziell überlastet, was sich wiederum auf die Kultur auswirkt. Kürzungen, und noch schlimmer: keine bestätigten Haushalte, weder im Bund, noch im Freistaat und in zahlreichen Kommunen. Also schlechte Karten für Kulturakteure, oder doch auch positive Momente für Sachsens Kultur 2024?