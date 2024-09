Bis vor etwa 20 Jahren hatte die Puppentheatersammlung ihr eigenes Museum im Hohenhaus in Radebeul. Als das jedoch 2003 verkauft wurde, mussten die Puppen ausziehen und fristetet ab da ihr Dasein weitgehend im Verborgenen, in den Räumen der Garnisonkirche im Dresdner Norden.

Diese können – so die Idee der musealen Inszenierung – als Forschende entdeckt werden, indem die Gäste Aufgaben lösen und Informationen sammeln. Man kann aber auch einfach so von Vitrine zu Vitrine wandeln und sich faszinieren lassen.

Mehr als 100.000 Objekte gehören zur Sammlung, 12.000 davon sind Marionetten , Handpuppen und andere Theaterfiguren. Die Direktorin der Puppentheatersammlung, Kathi Loch, erläutert: "Wir haben in dieser Basisausstellung immerhin vier original Bühnen zu integrieren, zwei Handpuppenbühnen, eine Marionettenbühne und so eine kleine Mini-Tischpuppenbühne, eine Faust-Bühne."

In einer Vitrine sind viele verschieden Faustfiguren zu sehen. Es sei ein "super beliebter Stoff" auf der Puppentheaterbühne, sagt Loch, auch Goethe hätte ja seine Inspiration für " Faust " aus dem Puppentheater. Natürlich darf auch der Kasper nicht fehlen, ebenfalls in unterschiedlichen Ausführungen.

Zu den wertvollsten Exponaten der Sammlung zählen die Figuren und Kulissen des so genannten Theatrum Mundi, einem mechanischen Welttheater. Dresden besitzt die weltweit größte Sammlung davon mit 2.400 Einzelobjekten solcher Schaubühnen aus dem 19. Jahrhunderts. Doch nur ein Bruchteil, wie letztlich bei allen Exponaten der Sammlung, kann in der Ausstellung gezeigt werden.

Den Anfang macht das Theaterkollektiv Rimini Protokoll mit einer Mischung aus Installation und Inszenierung. "Alter Ego Raubkopie" haben sie ihr multimediales Puppenspiel genannt, erläutert Stefan Kaegi von Rimini Protokoll. Die Idee dahinter: "An Fäden ziehen, heißt natürlich auch manipulieren. Man geht ins Theater, weil man manipuliert werden will. Man will ja in eine andere Welt entführt werden. Und wir konzentrieren uns eben auch sehr stark auf die Frage, was geschieht mit dem Publikum?" Es werde auch hier im Museum durchgeführt, ins Spiel einbezogen. "Der Begriff des Puppenspielens ist hier sehr vielfältig genutzt und auch ins Gesellschaftliche weitergedreht", so Kaegi.