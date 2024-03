Ausstellung zu "Kulturretter:innen" im Tapetenwerk Leipzig

Die multimediale Wanderausstellung mit dem Titel "Kulturretter:innen" im Leipziger Tapetenwerk stellt gleich am Anfang die ganz großen Fragen: "Was ist Kultur für Dich und was würdest du retten?" oder "Wann wärst du gerne mutiger gewesen?" Die Zettel für die Beantwortung der Fragen und Stifte liegen bereit.

Falls die Besucherinnen und Besucher nicht gleich inspiriert sind, hilft ein Gang durch die kleine Ausstellung. Hier werden außergewöhnliche Menschen und ihre Nachfahren vorgestellt, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Trotzdem konnten sie ein Stück Kultur bis in die Gegenwart retten und leisteten damit Widerstand. Bildrechte: MDR/Anne Sailer

Ausstellung im Tapetenwerk erzählt Geschichten von mutigen Menschen

Monatelang haben die Kuratorin der Ausstellung Ljiljana Heise und ihr Team von der Kooperative Berlin Kulturproduktion (KBK) nach Kulturretterinnen und -rettern gesucht. Sie haben Gedenkstätten, Vereine, Initiativen und Privatpersonen in ganz Deutschland angeschrieben, um Protagonistinnen und Protagonisten für ihre Ausstellung zu finden.

Auf großen Bannern sind nun die Porträts von mutigen Menschen aus vier Generationen zu sehen. In Audios, kleinen Filmen und Texten werden ihre Geschichten erzählt. Die Kulturretterinnen und -retter versteckten Diamanten und verteilten heimlich Flugblätter - ihre Nachfahren retten Musik vor dem Vergessen, verarbeiten Erinnerungen in Kurzgeschichten und Comics, verwandeln Emotionen in Kunstwerke, erforschen Familiengeheimnisse und verlegen Stolpersteine.

Bildrechte: MDR/Anne Sailer

Interaktive Wanderausstellung für alle Generationen

In der Wanderausstellung wird deutlich, wie unterschiedlich die Herangehensweisen an Kulturrettung sein können. Das Konzept wird dadurch zu einem niedrigschwelligen Angebot, was auch schon Schülerinnen und Schüler ansprechen soll.

Und die Ausstellung hat auch Synergieeffekte. Klara Gorlatschowa ist Zeitzeugin und überlebte das KZ Petschora. Noch heute erinnert sie sich an den Text eines traurigen Liedes, das im Lager gesungen wurde. Der junge Komponist Emanuel Meshvinski vom Jewish Chamber Orchestra Hamburg spielt nicht nur Musik von vergessenen Komponisten, er vertonte auch Klara Gorlatschowas Lied neu. Es ist in der Ausstellung zu hören.

Kultur ist wie ein Netz, das uns mit anderen Menschen verbindet. Ljiljana Heise, Kuratorin der Ausstellung

"Kultur ist wie ein Netz, das uns mit anderen Menschen verbindet", erklärt Ljiljana Heise. Im Nationalsozialismus sei dieses Kulturnetz stark beschädigt worden. Mit der Verdrängung und Ermordung von Menschen wurde auch Kultur zerstört und geraubt. Mit der Ausstellung werden mutige Menschen in den Fokus gerückt, denen es gelungen ist, Teile dieses Kulturnetzes zu reparieren.

Bildrechte: MDR/Anne Sailer

Hoffnung, Leben, Gedenken und Mut: Initiativen werden vorgestellt



Die Wanderausstellung ist in die Kapitel Hoffnung, Leben, Gedenken und Mut geteilt. In den einzelnen Abschnitten werden die Kulturretterinnen und -retter in Videos, Fotos, Graphic Novels und Hörspielen vorgestellt. Immer wieder kann sich auch das Publikum beteilgen und Fragen wie "Wann wärst du gerne mutiger gewesen?" beantworten. Besonders Schulklassen sollen davon profitieren, wünscht sich die ausstellende Kooperative.

In der Wanderausstellung werden auch Initiativen vorgestellt wie die Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, das Hilfsnetzwerk für Überlebende der NS-Verfolgung in der Ukraine oder die Initiative Dessauer Ufer. Auch die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark lernt man kennen. Sie arbeitet seit 1997 auf dem Gelände des ehemaligen KZ für Mädchen und junge Frauen in der Uckermark.