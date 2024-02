Andreas Dresen: Dass sie so eine stille Heldin ist. Sie hätte sich wahrscheinlich nie als Widerstandskämpferin bezeichnet. Sie hat in ihren Briefen immer gesagt: Sie ist so ängstlich. Also ein stiller Mensch, ein schüchterner Mensch und ein sehr anständiger Mensch. Sie hatte einen ganz feinen Kompass dafür, was richtig und was falsch ist. Das Nahbare an ihr finde ich einfach wunderschön.