Gentherapie weckt Hoffnung

Ein Medikament gegen CMT gebe es aktuell noch nicht, sagt Ignatova. Nur die Symptome könnten derzeit gelindert werden. Doch die Molekularbiologin gehört zu einem Team von Forschern, die an einer Gentherapie arbeiten. "Diese Gentherapie ist aber noch in den Babyschuhen." Derzeit laufen vorklinische Studien in Zellkulturen und an Tieren. Danach sollen klinische Studien am Menschen folgen. "Es besteht die Hoffnung, dass wir wahrscheinlich in sehr naher Zukunft eine Therapie haben werden", hofft die Biochemikerin.

Risiko aufnehmen, um länger zu leben

Das ist jedoch die Zeit, die Janett Werrmann vielleicht nicht mehr bleibt. Sie würde sich sofort zur Verfügung stellen, wenn die klinischen Studien am Menschen beginnen. "Um etwas länger zu leben, da riskiert man auch etwas. Wenn man immer nur kämpft, will man auch mal Erfolg haben", sagt sie mit energischer Stimme. In den USA seien die Forschungen zu einer Gentherapie schon weiter, so Janett Werrmann. Deswegen suche sie dringend eine Therapiemöglichkeit in den USA. Der Wellensittich Charlie ist die große Freude von Janett Werrmann. "Er ist mit mir zusammen alt und krank geworden", sagt sie. Bildrechte: Philipp Brendel/MDR

"Meine Frau ist eine Kämpfernatur", sagt der Tilo. Beide lernten sich schon mit 16 Jahren kennen - eine Jugendliebe. Bis die Krankheit es unmöglich gemacht habe, seien sie begeisterte Reisemenschen gewesen, sagt der 54-Jährige. Neben vielen Arztbesuchen bleibe dennoch Zeit für einen Wochenendspaziergang. Auch wenn die Krankheit viel Kraft raubt, halten Janett und Tilo Werrmann zusammen. Bildrechte: Philipp Brendel/MDR

Endlich wieder altes Leben zurückhaben