Forschung Meteoriten-Sichtung: Wissenschaftler vermuten Einschlag bei Torgau

Diese Nachricht hat eingeschlagen, wie ein kleiner Meteorit: In Audenhain bei Torgau ist ein Gruß aus dem All niedergegangen und niemand hat es bemerkt, außer ein paar Wissenschaftlern in Prag. Die haben die Flugbahn des winzigen Meteoriten verfolgt und berechnet. Sie sind sich sicher, dass irgendwo in Audenhain ein kleiner Weltraumstein liegt.