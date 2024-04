Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ausflugstipp Bunte Bälle anstupsen beim Supagolf in Bad Düben

06. April 2024, 10:00 Uhr

Woran denken Sie, wenn Sie sich Golfspielen vorstellen - an einen Donald Trump im Golfcart im grünen Florida, an horrende Clubmitgliedsgebühren in schicken Resorts oder an den Weltklasse-Spieler Tiger Woods? Wahrscheinlich aber nicht an eine Aktivität für die ganze Familie. Doch genau das ist Supagolf im Landkreis Nordsachsen. MDR SACHSEN war in Bad Düben zu Besuch.