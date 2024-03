Lara Maas läuft durch den Wald und zieht dabei ein großes weißes Tuch hinter sich her. Schon nach wenigen Minuten kleben etwa 50 Tiere an dem Stoff. Für Anfang März seien das ungewöhnlich viele Tiere, sagt die Forscherin. Den Grund sehe sie im milden Winter. Es brauche Temperaturen von minus zehn Grad über mehrere Wochen hinweg, um die Tiere zuverlässig abzutöten. Doch solche Winter sind in den vergangenen Jahren selten.