DHL will im Streit mit Klimaaktivisten auf seine Schadenersatzforderung von etwa 84.000 Euro verzichten. Stattdessen sollen die Beklagten 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb leisten oder ersatzweise 15 Euro pro Stunde zahlen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Leipzig am Mittwoch. In einem Zivilprozess müssen sich aktuell drei Klimaaktivisten für eine Sitzblockade am Flughafen Leipzig/Halle verantworten.