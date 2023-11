Am Landgericht Leipzig ist am Mittwochvormittag der Prozess um den Musiker Gil Ofarim fortgesetzt worden. In der Verhandlung hat ein Techniker Manipulationen an den Überwachungsvideos in dem Hotel ausgeschlossen. Er habe nach Anweisung der Polizei wenige Tage nach dem Vorfall in dem Leipziger Hotel "Westin" die Originaldaten aus dem System übernommen, sagte ein Sicherheitstechniker am Mittwoch im Landgericht in Leipzig. "Eine Manipulation ist nicht denkbar", betonte der 51-Jährige.