Im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen hat der forensische Sachverständige Dirk Labudde einer weiteren wichtigen Darstellung des Künstlers widersprochen. Es gebe auf den Videos der Überwachungskamera keine Hinweise auf eine Kommunikation zwischen Ofarim und einer Person in der Schlange der Hotellobby hinter ihm, sagte Labudde am Donnerstag im Landgericht Leipzig.

In Interviews hatte Ofarim behauptet, dass jemand hinter ihm gesagt hätte: "Pack’ den Stern weg." Gänzlich auszuschließen sei dies zwar nicht, weil alle Personen mit dem Rücken zur Kamera standen, sagte Gutachter Labudde. Aber es habe auch keine Geste Ofarims gegeben, die eine Kommunikation vermuten ließe. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Kette mit Davidstern erst vor Hotel hervorgezogen

Zudem führte Labudde vor Gericht Bildsequenzen vor, die nahelegen, dass der Musiker seine silberne Kette mit Davidstern erst vor dem Hotel unter dem T-Shirt hervorgezogen hatte. Die stark vergrößerten Standbilder zeigten zwei Sekunden, in denen Ofarim mit seiner linken Hand an den Hals greift, so Labudde. Ab diesem Zeitpunkt sei die Kette stets deutlich zu sehen. Labudde hatte Ofarims Darstellung bereits am Mittwoch widersprochen, die Kette sichtbar im Hotel getragen zu haben.

Der Experte räumte aber ein: "Wenn ich ein Objekt nicht sehe, heißt es nicht, dass es nicht da ist." Zudem sei eine Reflexion nachweisbar, nachdem Ofarim das Hotel verlassen hatte und der Musiker auf der Bordsteinkante saß. Dies könnte Labudde zufolge der Davidstern sein. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Ex-Managerin und TV-Produzentin stärken Ofarim den Rücken

Zuvor hatten zwei Zeuginnen vor Gericht ausgesagt. Es handelt sich um die ehemalige Managerin von Ofarim, Yvonne P., und die TV-Produzentin Nadine S. Die Ex-Managerin sagte am Donnerstag vor Gericht, in einem Telefonat kurz nach dem strittigen Vorfall sei Ofarim sehr aufgebracht gewesen, weil er nicht einchecken konnte. Sie konnte sich aber nicht genau erinnern, ob er ihr schon in diesem ersten Telefonat von dem Vorfall mit der Kette berichtet hatte oder ob sie erst später davon gehört hatte.

Er sei antisemitisch beleidigt worden, habe Ofarim am Telefon zu ihr gesagt, sagte P. vor Gericht. Er habe darum gebeten, dass sie ihm ein anderes Hotel organisiert. "Ich wusste, dass ihm etwas Schlimmes passiert ist", sagte die Ex-Managerin. Zuvor habe es nie Vorfälle mit Ofarim gegeben. Er sei nicht der Typ für Starallüren gewesen. Ofarim sei stets freundlich und habe Türen aufgehalten, "der Typ alte Schule halt", sagte die 45-Jährige. Bildrechte: IMAGO / Christian Grube

Managerin riet, Vorfall intern zu klären

Als Ofarim sie damals aus dem Hotel anrief, habe Yvonne P. ihm geraten, die Situation nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, "es besser intern zu klären". Die Ex-Managerin hatte nach eigener Aussage Ofarim abgeraten, das Video zu veröffentlichen. "Was Künstler aber dann tun, müssen sie selbst entscheiden", sagte sie und fügte hinzu: "Als ich das Video gesehen habe, wusste ich, dass etwas auf uns einprasseln wird. Ich war in Schockstarre."

Als ich das Video gesehen habe, wusste ich, dass etwas auf uns einprasseln wird. Ich war in Schockstarre. Yvonne P. ehemalige Managerin von Gil Ofarim

Sie habe ihm gesagt, er dürfe zu dem Geschehenen nichts dazu erfinden. "Ich habe ihn immer wieder gefragt, ob das alles so stimmt", sagte Yvonne P. Er habe es immer wieder bejaht. Sie habe keine Zweifel an den Aussagen Ofarims.

Die Kette mit dem Davidstern trage er häufig, betonte Yvonne P. Auch am 4. Oktober 2021 habe er sie getragen. Sie habe Fotos der aufgezeichneten TV-Produktion erhalten, worauf der Stern zu sehen ist, sagte Yvonne P. Zudem habe sie nie erlebt, dass Ofarim die Kette tagsüber abgenommen habe. Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Künstlermanagement: Auftragslage war sehr gut