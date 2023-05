Eine Gruppe junger Erwachsener steht vor einem Laden in der Grimmaer Altstadt. "Wer möchte das Tablet übernehmen?", fragt Jonas in die Runde. "Ich nehme es", meldet sich Lea. Danach erklärt Jonas der vierköpfigen Gruppe, was sie bei "Discovering Grimma" erwartet. Der 18-Jährige hat mit seiner Mitschülerin Lena und weiteren Jugendlichen eine digitale Schnitzeljagd für junge Menschen entwickelt.

Diese Stadt-Rallye soll keine öde Stadttour sein, sondern junge Menschen an Orte führen, die für sie interessant sind, erklärt Jonas: "Wir stellen Orte vor, an denen Jugendkultur gelebt wird. Es soll Jugendliche aber auch anregen, neue Ideen zu entwickeln." So werden etwa Jugendinitiativen und kulturelle Angebote vorgestellt, die in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, sagt der Gymnasiast.

Die Jugendlichen sollen dabei nicht nur eigene Ideen für die Stadt entwickeln. Sie sollen auch merken, dass sie ein Mitspracherecht bei den Themen haben, bei denen es um sie geht. "Wir fragen die Jugendlichen, was sie in Grimma verändern würden und was sie für Verbesserungsvorschläge haben", erklärt Lena.

Rätsel und lustige Aufgaben lösen

Gleich geht die Tour für Noa, Lea, Quirin und Pauline los. Die vier jungen Erwachsenen im Alter von 19 bis 24 Jahren kommen aus dem Landkreis Leipzig. Jonas vom Entwicklerteam zeigt der Gruppe auf dem Tablet kleine Icons mit Foto- oder Tier-Symbolen: "Am Anfang gibt es drei Warm-up-Aufgaben, um in das Spiel rein zu kommen. Danach könnt ihr die Route und Aufgaben wählen, wie ihr wollt." Die Aufgaben bestehen aus Umfragen, Rätseln und dem Erstellen von Videos und Fotos. Quirin sprüht abwaschbare Farbe auf einen Fußweg. Zu der digitalen Schnitzeljagd gehören neben Rätseln auch Kreativaufgaben. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Doch bevor sie starten, fehlt noch der Gruppenname. "Ich bin für 'Die Gurken'", sagt Quirin. Die Gruppe lacht und ist sich einig. Also starten "Die Gurken" zur ersten Warm-up-Aufgabe. Sie sollen ein Foto knipsen, auf dem sie in die Höhe springen und kein Fuß mehr am Boden zu sehen ist. Während Lea den Fotoauslöser drückt, springen die anderen drei hoch und grinsen in die Kamera. Ein klingelnder Ton kommt aus dem Tablet - Aufgabe geschafft!

Was wünschen sich junge Leute in Grimma?

Die nächste Aufgabe ist schwieriger. Lachen ist vorprogrammiert, als Lea, Quirin und Noa versuchen müssen, ein kleines Blättchen mit einem Strohhalm anzusaugen und an den nächsten weiterzureichen. Nach mehreren Versuchen und viel Gekicher filmen sie zumindest eine Übergabe des Blättchens. Gar nicht so einfach: Pauline versucht die Gruppe so zu fotografieren, dass sie auf dem Mini-Skateboard steht. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Durch enge Gassen kommt das Rallye-Team an den Grimmaer Marktplatz. Dort schauen sie auf die verhangenen Scheiben eines leerstehenden Geschäfts, wie es viele in der Altstadt gibt. "Was fehlt in Grimma, was in dieses leere Geschäft einziehen könnte?", liest Lea vom Tablet ab. "Ein Späti", schlägt Quirin vor. "Eine Bar", wünscht sich Pauline. Dann einigen sich alle auf ein Späti mit angeschlossener Bar.

Spielerisch Ideen sammeln

"Was wünschen sich junge Menschen in und um Grimma", sei eine der Fragen, um die es in der Tablet-Rallye geht, sagt Thimo Lorenz vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig. Der Sozialpädagoge ist Initiator von "Discovering Grimma". "Das Ziel war es, ein Spiel mit einem ernsthaften Hintergrund zu erstellen. Wir haben klar den Fokus auf das Spielerische gelegt. Es soll keine Lehrveranstaltung sein", sagt der 30-Jährige. Für den Sozialpädagogen Thimo Lorenz ist vor allem wichtig, dass junge Menschen an der Tablet-Rallye Spaß haben. Bildrechte: MDR, Philipp Brendel

Junge Menschen könnten durch das Spiel spielerisch erfahren, wie sie sich einbringen und für ihre Ideen etwa in Jugendparlamenten einsetzen können, erklärt Lorenz. Die digitale Schnitzeljagd können Schulklassen, Jugendclubs und -zentren nutzen. "Die Rallye ist für alle geeignet, die Lust haben, die Stadt aus Sicht von jungen Menschen zu erleben", sagt Lorenz. Für die Rallye ist eine Gruppe von mindestens vier Personen notwendig. Die Kosten pro Person liegen bei 10 Euro. Die alte Spitzenfabrik ist eine der Anlaufstellen für Jugendliche und junge Erwachsene in Grimma. Hier finden regelmäßig Konzerte statt. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Unbekannte Orte entdecken