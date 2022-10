Wie der Sprecher der Polizeidirektion Leipzig, Olaf Hoppe, berichtete, sei die Situation sehr aufgeheizt gewesen. Es habe Handgreiflichkeiten gegeben. Demoteilnehmer traten und schlugen den Angaben nach in Richtung der Presseleute, deren Begleitschutz setzte Abwehrspray ein. Es gab keine Verletzten. Die Polizei überwältigte einen Demoteilnehmer und nahm Anzeige wegen versuchter Körperverletzung auf. Eine weitere Anzeige wurde wegen des Einsatzes von Pfefferspray aufgenommen. Auch der Polizeipressesprecher, der in Zivil die Demonstration beobachtete, unterstützte seine Kollegen bei dem Einsatz.

Der Dresdner Journalist, der für eine Dokumentationsprojekt in Wurzen war, erklärte, dass die Stimmung auf den Demonstrationen montags in Sachsen immer aggressiver werde. Zuletzt habe er so etwas im vergangenen Winter erlebt. Er und weitere junge Kollegen berichten seit einiger Zeit regelmäßig über das Demonstrationsgeschehen in Sachsen und dokumentieren die Ereignisse. Mehrfach wurden sie dabei auch attackiert und verletzt. Am Montag in Wurzen kam der Journalist ohne ernste Blessuren davon. Auch seine Kamera sei nicht beschädigt worden. Deshalb habe er auf eine Anzeige verzichtet.