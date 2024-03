Vier große Oratorien hat Johann Sebastian Bach geschrieben: Das Weihnachtsoratorium, dann die h-Moll-Messe, das wohl feierlichste Werk, und schließlich die beiden Vertonungen der Leidensgeschichte des Jesus von Nazareth aus der Bibel, die Matthäuspassion und die Johannespassion. Letztere dürfte am wenigsten bekannt sein, obwohl sie das erste große Werk des Komponisten war.

"Am Karfreitag 1724 hatte Bach als Thomaskantor das erste Mal die Chance, eine Passionsmusik aufzuführen. Es war ja sein erster Karfreitag, den er in Leipzig erlebte", erzählt Michael Maul, Musikwissenschaftler am Bach-Archiv und Intendant des Bachfestes in Leipzig. Er kennt jede Note der Johannespassion und kann sich gut vorstellen, wie Bach in seiner Komponierstube am Thomaskirchhof in den Wochen vor dem Karfreitag Seite für Seite mit Noten vollgeschrieben hat.

Sieben Wochen Zeit zum Komponieren

Zeit hatte Bach genug, denn in den sieben Wochen vor Karfreitag und Ostern, der Passionszeit, gab es keine Kantatenaufführungen in den Gottesdiensten der Leipziger Hauptkirchen. "Tempus clausum" wurden diese Wochen genannt, auf Deutsch "geschlossene Zeit". Und die war auch mit Auflagen für die Bevölkerung verbunden: Man sollte alle 'Schmausereien und Gastereien' unterlassen, so heißt es in den damaligen Anordnungen. Bildrechte: picture-alliance/ ZB | Bachhaus Eisenach

"Also man sollte praktisch auch nicht laut, deutlich hörbar feiern in den Häusern", erzählt der Bach-Experte. Das habe auch zur Folge gehabt, dass in der Zeit keine Eheschließungen stattgefunden haben. Das alles mache diese Passionszeit zu einem "Tempus clausum", zu einer schmucklosen Zeit. So kann man gut nachvollziehen, wie wichtig die Passionsmusik am Abend des Karfreitags für die Leipziger Bevölkerung war – nach sieben Wochen Musikabstinenz.