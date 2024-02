Ab März wird ein Schauspieler aus Leipzig die neue Stimme von Benjamin Blümchen.

Matti Klemm hat im Radio angefangen und ist inzwischen Synchronsprecher, unter anderem für Mahershala Ali und Jason Momoa.

Klemm wird zum ersten Mal in der Folge 157 zu hören sein, die von Benjamins Gesangskarriere erzählt.

Die neue Stimme von Benjamin Blümchen stammt aus Leipzig: Ab Folge 157 wird Matti Klemm den bekannten Hörspielhelden sprechen. Das teilte der Verlag Kiddnix am Donnerstag mit. Klemm übernimmt die Rolle von Jürgen Kluckert, der der Figur von 1995 bis zu seinem Tod im August 2023 seine Stimme lieh. In den ersten 80 Folgen wurde der Elefant von dem Berliner Schauspieler Edgar Ott gesprochen. Bildrechte: picture alliance / -/KIDDINX Studio GmbH, Berlin

Sohn eines Leipziger Künstlers

1975 wurde Matti Klemm als Sohn des Künstlers Matthias Klemm geboren, der seit den 60er-Jahren in Leipzig lebt und arbeitet. Matti Klemm begann in den 90er-Jahren, beim Radio zu arbeiten. So war er auch bei MDR Sputnik tätig. Ab 2006 übernahm er vermehrt auch Aufträge als Synchronsprecher. Bildrechte: picture alliance / dpa | Hannibal Hanschke

Klemm ist unter anderem die Feststimme von Mahershala Ali, der für seine Rolle in "Green Book" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, und Jason Momoa, der einem breiten Publikum als Aquaman aus verschiedenen Superhelden-Filmen bekannt ist. Auch in Serien wie "Brooklyn Nine-Nine" oder "The Boys" war Klemm zu hören. Außerdem ist Klemm auch regelmäßig Sprecher in Dokumentationen von ARD und ZDF.

Seinen ersten Auftritt wird Matti Klemm in der Folge "Benjamin Blümchen als Sänger" haben. Darin entdeckt der Elefant sein musikalisches Talent und will ein Konzert im Zoo geben - doch dann verschwindet er überraschend. Als Erzähler der Geschichte wird dann auch wieder Gunter Schoß zu hören sein, der aus der Serie "Sachsens Glanz und Preußens Gloria" bekannt ist und bis 2015 beim MDR die Sendung "Geschichte Mitteldeutschlands" moderierte. Das neue Hörspiel soll am 22. März 2024 pünktlich zur Buchmesse in Leipzig erscheinen. Bildrechte: MDR/Olaf Parusel