Frauen in der Oberlausitz bilden 51 Prozent der Bevölkerung In den beiden Landkreisen Bautzen und Görlitz leben etwas mehr Frauen als Männer. Laut Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Jahr 2022 sind von den rund 547.000 Einwohnern in der Oberlausitz 51 Prozent weiblich.



Dieses Verhältnis spiegelt sich jedoch nicht in den kommunalen Parlamenten wider. Hier liegt der Frauenanteil im Schnitt bei 20 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Gleichstellungsatlas des Bundesfamilienministeriums hervor.



In den beiden Kreistagen in Bautzen und Görlitz ist das Verhältnis noch schlechter: In Bautzen sitzen 84 Männer und nur 15 Frauen im Kreistag, in Görlitz sind es 73 Männer und 13 Frauen - jeweils ein Frauenanteil von 15 Prozent.