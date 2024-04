Die Auszubildenden lernen am Standort Leipzig, aber auch an vielen Praxisstationen in ganz Sachsen, sagt Schaller. "Wir haben einen großen Teil unserer Ausbildungsstätten hier in Leipzig konzentriert, also etwa Berufsschulen, Ausbildungswerkstätten, Trainingswerkstätten. Und für diese Azubis, die eigentlich woanders wohnen und arbeiten, aber einen Großteil ihrer Ausbildung in Leipzig verbringen, sind diese Appartements gedacht."