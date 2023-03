Ein älterer Mann steht bei Stefanie Pres an der Annahmetheke ihrer Änderungsschneiderei in der Galeria Kaufhof in Leipzig. "Ich komme jetzt jede Woche, um zu schauen, ob Sie noch da sind. Sagen Sie uns, wenn Sie woanders aufmachen", sagt der Kunde. Stefanie Pres muss ihn vertrösten, denn sie kann noch nicht sagen, ob es ihr Geschäft auch noch in vier Monaten in der zweiten Etage der Galeria Kaufhof Leipzig gibt.

Von ihrer Kundschaft bekommen Stefanie Pres und ihre Mitarbeiterinnen derzeit viel moralischen Beistand. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel