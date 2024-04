Dabei wird sie durchaus einen Sonderstatus innehaben. Denn die Caggtus und das Livestreaming-Geschäft im Allgemeinen konzentrieren sich zuerst auf Inhalte, die Videospiele in irgendeiner Form abbilden. "Das Streamen von Kunst auf Twitch ist nach wie vor eine Nische und spricht nicht so viele Menschen an wie Gaming", sagt "Josy". Dafür sei es aber auch eine Chance, in einem kleineren Markt erfolgreich zu sein.