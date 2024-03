Geflügelpest Tote Graugans bei Leipzig gefunden

Am Südufer des Markkleeberger Sees wurde eine tote Graugans gefunden. Wie der Landkreis Leipzig mitteilte, ist die Graugans mit dem Geflügelpestvirus H5N1 infiziert. Das hätten Analysen von der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen sowie des Friedrich-Löffler-Instituts (FLI) ergeben. Da das Virus leicht und schnell weiterverbreitet werden kann, sind Geflügelhalter und Spaziergänger zur Vorsicht angehalten.

Die Graugans ist dabei nicht der einzige Fund. Der Landkreis Leipzig teilt mit, dass im näheren Umkreis weitere Fälle in Paunsdorf, in der Stadt Leipzig und in Belgern-Schildau aufgetreten seien. Wolf Wippermann vom Veterinäramt des Landkreises Leipzig erklärt, Geflügelhalter müssten ihre Tiere vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen.