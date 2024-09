Ein Mitglied der Arbeitsgruppe ist Hans-Joachim Schreiber. Der pensionierte Brückenbau-Ingenieur, der früher selbst mit seiner eigenen Firma Brücken im Auftrag der Stadt konstruierte, trug mit seiner Expertise maßgeblich zur Sanierung bei. Er setzte die Bedingungen des Denkmalschutzes und des Leipziger Mobilitätsamtes um : "Es hat länger gedauert, als wir eigentlich gedacht hatten. Die Finanzierung musste erst einmal abgesichert werden, dann gab es auch einige Probleme, was die Vorschriften betraf." Wichtig waren demnach die Bretter, die ausgetauscht werden mussten. Keine leichte Aufgabe: Schreiber berichtet von Diskussionen um die Dicke der speziellen, rutschfesten Bretter , der Kompromiss fiel dann auf sieben Zentimeter, so habe dann auch die "gesetzlich geregelte Geländerhöhe" gepasst.

Die Brücke war auch Thema im Stadtrat, der im vergangenen Jahr sein Okay gegeben hatte. Nach Angaben von Heike Will betrugen die Kosten 29.900 Euro . Darunter war auch eine Spende für den neuen Belag von der Rudolph-Sack-Nachfolge-Firma BBG Amazone. Diese 12.000 Euro mussten allerdings erst den Weg durch den Stadtrat finden.

Darüber wunderte sich auch AG-Mitglied Evelin Müller vom soziokulturellen Zentrum Komm-Haus in Grünau, die zugibt: "Wir sind da sehr naiv dran gegangen: 'Kleine Brücke, Belang neu drauf - fertig'. Umso froher sei sie, dass die Brücke als erstes Projekt für die Neuausrichtung des Parks nun fertig ist. Als nächstes will sich die AG nach Aussage von Müller um die Grabanlage von Wieland Sacks Großvater Paul kümmern: "Die ist in einem bedauernswerten Zustand." Langfristig möchte die AG auch wieder ein Café in den Park bringen, verrät Hans-Joachim Schreiber.