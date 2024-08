Nach einer Studie des Pestel-Instituts müssten in Leipzig jährlich 4.970 Wohnungen neu gebaut werden, um den dringenden Bedarf an Wohnraum zu decken. Dresden braucht der Analyse zufolge 4.530 neue Wohnungen und Chemnitz 460. Allerdings: Diese Analyse wurde vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) beauftragt und folgt also den Interessen der Bauwirtschaft. Der Neubau sei notwendig, um das bestehende Defizit abzubauen, aber auch, um abgewohnte Wohnungen in alten Häusern nach und nach zu ersetzen, sagte der Leiter des Instituts, Matthias Günther. "Hier geht es insbesondere um Nachkriegsbauten, bei denen sich eine Sanierung nicht mehr lohnt."