Eine am Montag im Leipziger Elsterflutbecken gefundene Leiche ist identifiziert. Dabei handelt es sich um einen 51-jährigen Iraner. Das sagte die zuständige Polizeidirektion am Dienstag auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Auch wenn es keinen Anhaltspunkt für eine mögliche Straftat gebe, werde nun eine Obduktion vorgenommen, so die Polizei.

Polizei und Feuerwehr bargen den leblosen Körper aus dem Elsterflutbecken in Leipzig. Bildrechte: Lausitznews/Erik-Holm Langhof