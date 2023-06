Krawalle am "Tag X": Innenausschuss tagt zum Polizeieinsatz

Kritik am Polizeieinsatz kommt auch von "Fridays for Future Leipzig". Unter dem Motto "Grundrechte verteidigen, Polizeiwillkür stoppen" rief das Bündnis am Montag zu einer Kundgebung vor dem Landtag auf. "Im Zuge des sogenannten Tag X ist es vergangenen Samstag zu einer polizeilichen Maßnahme gekommen, die knapp 1.000 Menschen umschloss. Die Betroffenen mussten bis zu zwölf Stunden ohne sanitäre Einrichtungen, Decken, Essen und Trinken von der Polizei ausharren", erklärte Lene Winkler von Fridays for Future Leipzig. Das Bündnis verurteile "diese Einschränkung der Grundrechte aufs Schärfste". Auch in Polizeigewahrsam müsse die Menschenwürde gewahrt bleiben und müssten Grundbedürfnisse gesichert sein. In einem Rechtsstaat dürfe "Demütigung und Entwürdigung niemals durch angebliche Straftaten entschuldigt werden", da die Unschuldsvermutung gelte.